Aktion Stadtradeln läuft: Wo Fahrradfahrer in und um Plauen noch Kilometer sammeln können

Über 40 Teams mit mehr als 150 Teilnehmern treten bereits für Plauen in die Pedale. Weitere Anmeldungen sind noch möglich. Wer führt die Rangliste am Ende an?

Die Stadt Plauen lädt Fahrradfahrer auch in diesem Jahr wieder zum „Stadtradeln" ein. Bis zum 6. Juli werden dabei gemeinsam Kilometer gesammelt. Wie es aus dem Rathaus heißt, haben sich bereits mehr als 150 Teilnehmer in insgesamt über 40 Teams online angemeldet. Die Aktion läuft seit Montag, doch auch nach dem Start können sich...