Besucher und Mitarbeiter mussten am Mittwoch das Rathaus in Plauen kurzzeitig verlassen.
Besucher und Mitarbeiter mussten am Mittwoch das Rathaus in Plauen kurzzeitig verlassen.
Plauen
Alarm im Plauener Rathaus: Was war der Grund?
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitarbeiter und Besucher der Plauener Stadtverwaltung mussten das Gebäude in der Plauener Innenstadt ungeplant verlassen. Was hinter der Evakuierung steckte.

Am Mittwochmorgen hatten sich Mitarbeiter und Besucher der Plauener Stadtverwaltung auf dem Altmarkt und am Lutherpark versammelt und damit für Aufsehen gesorgt. Was war passiert? Um 9.30 Uhr schlug die Brandmeldeanlage im Rathaus Alarm. „Unter der Leitung der Brandschutzhelfer der Stadt wurden alle angehalten, das Gebäude geordnet über die...
