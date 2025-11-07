Alkoholverbotszone in Plauen und die Nebenwirkungen: Jetzt äußert sich der OB

Die Ausweitung der Alkoholverbotszone sorgt in Plauen weiter für Diskussionen. Anwohner forderten Lösungen für die dadurch entstandenen Probleme, Betroffene fühlen sich ungerecht behandelt. Jetzt sucht die Stadt nach einem Kompromiss.

Dass mit der Wiedereinführung einer Alkoholverbotszone in der Plauener Innenstadt nicht automatisch alle Konflikte aus dem Zentrum verbannt werden, war auch den Befürwortern seinerzeit klar. Doch einerseits sollte mit der Verbotszone die gefühlte Sicherheit für die Bevölkerung in dem Areal rund um den Postplatz gestärkt werden. Anderseits...