Alte Heimat neu entdecken: Plauens Stadtarchiv öffnet am Aktionstag die Türen

Plauen
Am 7. März lädt das Stadtarchiv zum Entdecken ein. Die Ausstellung „Stillstand, Mut und Aufbruch“ ist zu sehen. Historische Ansichten und ein exklusiver Film zeigen Plauen aus ungewohnter Perspektive.
Das Stadtarchiv Plauen beteiligt sich am bundesweiten „Tag der Archive“ und lädt für den Samstag, 7. März, 10 bis 16 Uhr zum Besuch ein. An diesem Tag können Besucher die Ausstellung „Stillstand, Mut und Aufbruch – Plauen in den 80ern" außerhalb der üblichen Öffnungszeiten sehen, wurde angekündigt. Der Eintritt ist kostenfrei. Die...
