MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Alte Heimat neu entdecken: Plauens Stadtarchiv öffnet am Aktionstag die Türen

Das Bild zeigt einen Blick auf die Ausstellung „Plauen in den 80ern“ zur Eröffnung.
Das Bild zeigt einen Blick auf die Ausstellung „Plauen in den 80ern“ zur Eröffnung. Bild: E. Liebner/Archiv
Das Bild zeigt einen Blick auf die Ausstellung „Plauen in den 80ern“ zur Eröffnung.
Das Bild zeigt einen Blick auf die Ausstellung „Plauen in den 80ern“ zur Eröffnung. Bild: E. Liebner/Archiv
Plauen
Alte Heimat neu entdecken: Plauens Stadtarchiv öffnet am Aktionstag die Türen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 7. März lädt das Stadtarchiv zum Entdecken ein. Die Ausstellung „Stillstand, Mut und Aufbruch“ ist zu sehen. Historische Ansichten und ein exklusiver Film zeigen Plauen aus ungewohnter Perspektive.

Das Stadtarchiv Plauen beteiligt sich am bundesweiten „Tag der Archive“ und lädt für den Samstag, 7. März, 10 bis 16 Uhr zum Besuch ein. An diesem Tag können Besucher die Ausstellung „Stillstand, Mut und Aufbruch – Plauen in den 80ern" außerhalb der üblichen Öffnungszeiten sehen, wurde angekündigt. Der Eintritt ist kostenfrei. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:15 Uhr
2 min.
„Europa Caricade“ startet: Brunch und Workshop im Plauener Malzhaus
Im Malzhaus werden Karikaturen zum Thema Europa zu sehen sein.
Die Ausstellung „Europa Caricade“ im Malzhaus Plauen bietet Vielfalt. Vom Brunch bis zur Podiumsdiskussion – Europa wird erlebbar gemacht. Welche Stücke fügen sich ins große Ganze?
Lutz Kirchner
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
20.11.2025
3 min.
So war Plauen in den 80er-Jahren: Stadtarchiv macht Erfolgsausstellung jetzt zum Buch
Stellten im Stadtarchiv das Buch „Plauen in den 80er-Jahren vor“: Archiv-Chefin Doris Meijler, Franziska Roth, Kristin Helmig und Manuel Friedel (von links).
Die inzwischen verlängerte Jahresausstellung im Stadtarchiv stößt auf großes Interesse. Mehr als 4000 Besucher kamen bereits. Wer will, kann jetzt auch zu Hause in die 80er in Plauen eintauchen.
Peter Albrecht
11:30 Uhr
1 min.
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen.
Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.
Jan Oechsner
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
Mehr Artikel