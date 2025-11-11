Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Altes Brandschutzamt in Plauen: Das Dach befindet sich in einem desolaten Zustand.
Altes Brandschutzamt in Plauen: Das Dach befindet sich in einem desolaten Zustand. Bild: Ellen Liebner
Altes Brandschutzamt in Plauen: Das Dach befindet sich in einem desolaten Zustand.
Altes Brandschutzamt in Plauen: Das Dach befindet sich in einem desolaten Zustand. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Altes Brandschutzamt in Plauen: Undichtes Dach und Schwammbefall
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gebäude des ehemaligen Brandschutzamtes in der Plauener Innenstadt ist gerade für den Wendeherbst von 1989 von zentraler Bedeutung. Das Bauwerk allerdings befindet sich in keinem guten Zustand.

Das historische Brandschutzamt fristet derzeit eher ein Schattendasein am Rand der Plauener Altstadt. Der in den 1920er-Jahren als Wohn- und Gerätehaus konzipierte Ziegelbau steht seit Jahrzehnten leer, dabei hat das Gebäude eine große Bedeutung für den Wendeherbst 1989 in Plauen: Am 7. Oktober standen dort Löschfahrzeuge parat, die die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.10.2025
4 min.
Plauener Wendeheld in neuer Mission im Erzgebirge unterwegs
Plauens Wendeheld Nikolay Cherinko (l.) holt sich Tipps für den Wiederaufbau in der Ukraine – unter anderem bei Marc Schwan im Erzgebirge.
Nikolay Cherinko hatte im Oktober 1989 maßgeblichen Anteil am friedlichen Wendeherbst in Plauen. Jetzt erlebt der einstige Offizier täglich Krieg in seiner Heimat. Trotzdem verfolgt er Aufbaupläne.
Antje Flath
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
24.10.2025
3 min.
Brief ans Kanzleramt: Plauens OB will Feier zum 40. Jahrestag der Friedlichen Revolution ins Vogtland holen
Eine stilisierte Kerze: Das Plauener Wendedenkmal erinnert an das Geschehen vom Herbst 1989.
Im Herbst 2029 jährt sich die Friedliche Revolution zum 40. Mal. Das Geschehen in Plauen spielte damals eine besondere Rolle. Aus diesem Grund hat der Rathaus-Chef jetzt eine Initiative gestartet.
Nancy Dietrich
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
Mehr Artikel