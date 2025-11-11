Altes Brandschutzamt in Plauen: Undichtes Dach und Schwammbefall

Das Gebäude des ehemaligen Brandschutzamtes in der Plauener Innenstadt ist gerade für den Wendeherbst von 1989 von zentraler Bedeutung. Das Bauwerk allerdings befindet sich in keinem guten Zustand.

Das historische Brandschutzamt fristet derzeit eher ein Schattendasein am Rand der Plauener Altstadt. Der in den 1920er-Jahren als Wohn- und Gerätehaus konzipierte Ziegelbau steht seit Jahrzehnten leer, dabei hat das Gebäude eine große Bedeutung für den Wendeherbst 1989 in Plauen: Am 7. Oktober standen dort Löschfahrzeuge parat, die die...