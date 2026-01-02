Altkleider-Container in Plauen: Diese Standorte bleiben erhalten

Unzählige Altkleidercontainer wurden oder werden im Stadtgebiet abgezogen. Nur zwölf Standorte sollen erhalten bleiben.

Von ursprünglich 72 Standorten wird es ab dem Jahr 2026 nur noch zwölf Stellplätze für Altkleidercontainer in Plauen geben. Grund dafür ist ein Rückgang der wirtschaftlichen Nachfrage nach gebrauchten Textilien. Betreiber bauen deshalb die Sammelstellen ab. Die Stadtverwaltung Plauen hat nun mitgeteilt, welche Standorte erhalten bleiben.