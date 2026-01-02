MENÜ
Der Container auf dem Netto-Parkplatz an der Pausaer Straße ist Geschichte.
Der Container auf dem Netto-Parkplatz an der Pausaer Straße ist Geschichte.
Plauen
Altkleider-Container in Plauen: Diese Standorte bleiben erhalten
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Unzählige Altkleidercontainer wurden oder werden im Stadtgebiet abgezogen. Nur zwölf Standorte sollen erhalten bleiben.

Von ursprünglich 72 Standorten wird es ab dem Jahr 2026 nur noch zwölf Stellplätze für Altkleidercontainer in Plauen geben. Grund dafür ist ein Rückgang der wirtschaftlichen Nachfrage nach gebrauchten Textilien. Betreiber bauen deshalb die Sammelstellen ab. Die Stadtverwaltung Plauen hat nun mitgeteilt, welche Standorte erhalten bleiben.
