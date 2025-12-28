MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Altkleider-Krise im Vogtland: Überlastete Wertstoffhöfe und kaum noch Sammelcontainer – Wie geht es 2026 weiter?

Im Vogtland gibt es immer weniger Altkleidercontainer. Wo noch welche stehen, wie an der Böhlerstraße in Plauen, sind sie meist voll. Die Folge: Das Umfeld vermüllt.
Im Vogtland gibt es immer weniger Altkleidercontainer. Wo noch welche stehen, wie an der Böhlerstraße in Plauen, sind sie meist voll. Die Folge: Das Umfeld vermüllt. Bild: Ellen Liebner
Gibt es nicht mehr: Den Altkleidercontainer am Nettoparkplatz an der Pausaer Straße.
Gibt es nicht mehr: Den Altkleidercontainer am Nettoparkplatz an der Pausaer Straße. Bild: Ellen Liebner
Wegen schlechter Qualität landen immer weniger Textilen auf dem Markt für Secondhand-Mode.
Wegen schlechter Qualität landen immer weniger Textilen auf dem Markt für Secondhand-Mode. Bild: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-tmn
Im Vogtland gibt es immer weniger Altkleidercontainer. Wo noch welche stehen, wie an der Böhlerstraße in Plauen, sind sie meist voll. Die Folge: Das Umfeld vermüllt.
Im Vogtland gibt es immer weniger Altkleidercontainer. Wo noch welche stehen, wie an der Böhlerstraße in Plauen, sind sie meist voll. Die Folge: Das Umfeld vermüllt. Bild: Ellen Liebner
Gibt es nicht mehr: Den Altkleidercontainer am Nettoparkplatz an der Pausaer Straße.
Gibt es nicht mehr: Den Altkleidercontainer am Nettoparkplatz an der Pausaer Straße. Bild: Ellen Liebner
Wegen schlechter Qualität landen immer weniger Textilen auf dem Markt für Secondhand-Mode.
Wegen schlechter Qualität landen immer weniger Textilen auf dem Markt für Secondhand-Mode. Bild: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-tmn
Plauen
Altkleider-Krise im Vogtland: Überlastete Wertstoffhöfe und kaum noch Sammelcontainer – Wie geht es 2026 weiter?
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer weniger Altkleidercontainer bleiben in den Städten. Das führt zu Unmut in der Bevölkerung. Woran liegt das? Wo kann man jetzt seine Textilien abgeben und was kostet es?

Haben Sie Klamotten zu Weihnachten verschenkt? Wenn ja, dann landet höchstwahrscheinlich ein ausgedientes Kleidungsstück im Müll. Besser gesagt: im Altkleidercontainer. Das wird im Vogtland und besonders in Plauen jedoch zum Problem. Die gestiegenen Mengen an Billigtextilien und deren Entsorgung überfordern bereits den regionalen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.11.2025
4 min.
„Schwerste Krise seit 40 Jahren“: Altkleidersammler im Erzgebirge auf dem Rückzug
Gebrauchte Kleidungsstücke liegen vor einem Sammelcontainer für Altkleider: Manche Kommune im Erzgebirge steht schon ohne derartige Behälter da.
Aus dem Landkreis verschwinden immer mehr Container für gebrauchte Textilien. Betroffen sind nicht alle Kommunen. Doch in einigen gibt es inzwischen keine Sammelbehälter mehr. Anderen droht das.
Irmela Hennig
20:09 Uhr
1 min.
Wieder ein Cruyff bei Ajax?: Jordi soll Direktor werden
Soll in Amsterdam übernehmen: Jordi Cruyff. (Archivbild)
Johan Cruyff ist eine Legende bei Ajax Amsterdam. Nun soll sein Sohn als Funktionär übernehmen.
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
09.12.2025
4 min.
Sonderschicht im Erzgebirge: Altkleiderentsorgung offenbart ein ekliges Dilemma
Julian Morgenstern sagt: Jede Spende hilft, nur nicht, wenn sie in den Dreck geschmissen wird.
Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Aue-Schwarzenberg und der Landkreisentsorgung Schwarzenberg haben jetzt mit einer Sonderschicht versucht, vor die Welle zu kommen. Die Welle aus Altkleidern und Müll. Wie geht es 2026 weiter?
Beate Kindt-Matuschek
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
Mehr Artikel