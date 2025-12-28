Altkleider-Krise im Vogtland: Überlastete Wertstoffhöfe und kaum noch Sammelcontainer – Wie geht es 2026 weiter?

Plauen
Immer weniger Altkleidercontainer bleiben in den Städten. Das führt zu Unmut in der Bevölkerung. Woran liegt das? Wo kann man jetzt seine Textilien abgeben und was kostet es?
Haben Sie Klamotten zu Weihnachten verschenkt? Wenn ja, dann landet höchstwahrscheinlich ein ausgedientes Kleidungsstück im Müll. Besser gesagt: im Altkleidercontainer. Das wird im Vogtland und besonders in Plauen jedoch zum Problem. Die gestiegenen Mengen an Billigtextilien und deren Entsorgung überfordern bereits den regionalen...
