Plauen 06.06.2025

Am Freitag beginnt der Pfingstrummel in Plauen – mit einer Geisterbahn, in der bereits ein Mord geschah

Die Veranstalter des traditionellen Vogelschießens auf dem Festplatz haben über 45 Schausteller-Geschäfte im Angebot. Darunter sind einige Neuigkeiten. Tausende Besucher werden erwartet. Mitte der 90er wurde ein Mann in genau dieser Geisterbahn erschossen: Ab Freitag, 18 Uhr, soll sie auf dem Plauener Pfingstrummel eine der Attraktionen sein. Natürlich passierte der Mord nicht in echt. Doch damit, dass das Fahrgeschäft als Kulisse in der ARD-Krimi-Fernsehserie „Adelheid und ihre Mörder" diente, wirbt es sich gut.