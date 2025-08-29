Am Sonntag noch nichts vor? Im Stadtpark Plauen gibt es wieder Kammermusik unter freiem Himmel

Zum musikalischen Parkspaziergang sind Besucher am 31. August von 14 bis 17 Uhr willkommen. Dabei können sie ihr Wandelkonzert selbst gestalten.

Der Musikalische Parkspaziergang lädt am Sonntag zu einem besonderen Nachmittag in den Plauener Stadtpark ein. Besucher können von 14 bis 17 Uhr ihr Wandelkonzert unter freiem Himmel selbst gestalten. An unterschiedlichen Stationen im Parkgelände gibt es Kammermusik zu erleben. Dabei vermischen sich Naturklänge mit der Musik für eine...