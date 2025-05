Am Tag nach dem Polizeieinsatz an der Siegener Straße in Plauen: Kriminaltechniker vor Ort

Einsatzkräfte der Polizei waren am Sonntagabend an der über Stunden gesperrten B 92 in einem Wohnhaus zugange. Ein Beamter griff dabei auch zur Waffe. Was bisher bekannt ist.

Ein Polizeieinsatz an der Siegener Straße hat am Sonntagabend in Plauen für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. Die viel befahrene B 92 war zwischen Trockental- und Antonstraße stundenlang gesperrt. Auch am Montag waren Polizeikräfte vor Ort. Was war geschehen?