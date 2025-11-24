Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ampel außer Betrieb: Unfall mit Bus des Schienenersatzverkehrs in Plauen

Am Sonntagabend ist es zu einem Unfall mit leerem Bus in Plauen gekommen.
Am Sonntagabend ist es zu einem Unfall mit leerem Bus in Plauen gekommen.
Plauen
Ampel außer Betrieb: Unfall mit Bus des Schienenersatzverkehrs in Plauen
Von Jonas Patzwaldt
Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend ist mitten in Plauen ein Sachschaden von rund 22.000 Euro entstanden. Das ist dazu bekannt.

Am Sonntagabend hat es gegen halb neun an der Kreuzung Kaiser-/August-Bebel-Straße gekracht. Eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin wollte von der Kaiserstraße kommend nach links abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den Bus, der aus Richtung Albertplatz kam und Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.
