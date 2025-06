Ampel in Plauen defekt – prompt kracht es

Seit Sonntag ist die Ampel an einer vielbefahrenen Kreuzung in der Plauener Innenstadt außer Betrieb. Für zwei Autofahrer hatte das am Donnerstag Folgen.

Bereits am Sonntag ist die Ampelanlage an der August-Bebel-Straße am Abzweig Kaiserstraße ausgefallen. Der Bereich ist verkehrsreich, neben Autos, Fußgängern und Radfahrern sind dort auch die Straßenbahnen unterwegs.