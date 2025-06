Ampelanlage in Plauen seit Tagen nicht in Betrieb: Panne oder Absicht?

Die Anlage an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Kaiserstraße in Plauen ist derzeit außer Betrieb. Autofahrer müssen mit Rückstau rechnen - vor allem aus einer Richtung.

Die Ampelanlage an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Kaiserstraße in Plauen ist defekt. Zu Stoßzeiten an den Vor- und Nachmittagen staut sich dort aktuell der Verkehr. Vorsicht ist geboten. Wer etwa von der Kaiserstraße kommend nach links Richtung Oberer Bahnhof abbiegen will, muss neben dem Straßenverkehr auch auf Fußgänger und den...