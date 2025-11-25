Amtsärztin im Vogtland ist besorgt: Eltern gehen mit ihren Kindern seltener zu Vorsorgeuntersuchungen

Vor den Einschulungen im Sommer hat das Landratsamt die angehenden Erstklässler einem Check unterzogen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Sie können den Stift nicht richtig halten. Oder sie schaffen es nicht, Figuren nachzumalen. Manche sprechen schlecht, müssen zum Logopäden. Andere verstehen kein Deutsch. Diese und weitere Gründe gibt es, weshalb noch nicht jedes Kind im Vogtland eingeschult werden kann.