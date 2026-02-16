MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen anderen Wagen in Pöhl beschädigte.
Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen anderen Wagen in Pöhl beschädigte. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen anderen Wagen in Pöhl beschädigte.
Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen anderen Wagen in Pöhl beschädigte. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Plauen
An der Barthmühle in Pöhl geparktes Auto gerammt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Ford in Pöhl wurde erheblich beschädigt. Die Fahrerin hatte ihn unversehrt abgestellt. Die Suche nach dem flüchtigen Täter läuft.

Eine Autofahrerin entdeckte bei ihrer Rückkehr zu ihrem an der Barthmühle in Pöhl geparkten Ford erhebliche Beschädigungen an dem Wagen, berichtete die Polizei. Die Frau hatte das Fahrzeug am Samstag, 14. Februar, gegen 17 Uhr abgestellt. Am Sonntag, 15. Februar, gegen 14 Uhr bemerkte sie Schäden an der gesamten Beifahrerseite. Die Reparatur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
22:13 Uhr
4 min.
Vier Hundertstel: Laura Nolte verliert Gold im Monobob noch
Laura Nolte freute sich zunächst über Olympia-Silber.
Lange darf Laura Nolte von ihrem zweiten Olympiasieg träumen. Doch am Ende fehlt eine Winzigkeit zu Gold im Monobob.
Frank Kastner und Robert Semmler, dpa
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
16:10 Uhr
1 min.
Auto in Plauen gerammt - Verursacher verschwindet
Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Unfall in Plauen.
Ein Autofahrer fand seinen geparkten Seat Leon an der Kurt-Helbig-Halle mit einem Unfallschaden vor. Die Polizei sucht nach Hinweisen.
Lutz Kirchner
16:25 Uhr
1 min.
Auerbach: Grauer Opel beschädigt
Die Polizei sucht die Täter, die in Auerbach einen Opel beschädigten.
Ein abgestellter Opel Insignia wurde zerkratzt. Der Wagen stand am Friedensring. Die Polizei sucht Zeugen. Wie hoch ist der Schaden?
Lutz Kirchner
Mehr Artikel