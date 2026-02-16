An der Barthmühle in Pöhl geparktes Auto gerammt

Ein Ford in Pöhl wurde erheblich beschädigt. Die Fahrerin hatte ihn unversehrt abgestellt. Die Suche nach dem flüchtigen Täter läuft.

Eine Autofahrerin entdeckte bei ihrer Rückkehr zu ihrem an der Barthmühle in Pöhl geparkten Ford erhebliche Beschädigungen an dem Wagen, berichtete die Polizei. Die Frau hatte das Fahrzeug am Samstag, 14. Februar, gegen 17 Uhr abgestellt. Am Sonntag, 15. Februar, gegen 14 Uhr bemerkte sie Schäden an der gesamten Beifahrerseite. Die Reparatur...