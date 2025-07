An der Kreuzung in Pöhl hat es gekracht

Nicht aufgepasst hat der Fahrer eines Opel-Transporters. Das hatte Folgen.

Einen klassischen Vorfahrtsfehler notierte die Polizei am Mittwochmorgen kurz von 9 Uhr bei der Unfallaufnahme in Herlasgrün, Ortsteil von Pöhl. Dort begegneten sich der Opel-Transporter eines 64-Jährigen und der BMW eines 35-Jährigen. Der ältere Kraftfahrer im Opel-Transporter kam die Bahnhofsstraße in Herlasgrün stadtauswärts gefahren...