Auf der Schlosshalbinsel waren Einbrecher zugange.
Auf der Schlosshalbinsel waren Einbrecher zugange. Bild: Uwe Mann/Archiv
Plauen
An der Pöhl ist ein Bungalow geknackt worden
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Schlosshalbinsel drangen die Einbrecher in ein Gebäude ein. Was sie mitnahmen.

Im Pöhler Ortsteil Helmsgrün, auf der Schlosshalbinsel, waren in den zurückliegenden Tagen Einbrecher am Werk. Laut Aussage der Polizei knackten sie einen Bungalow und entwendeten ein größeres Stand-up-paddle-Board, ein sogenanntes SUP. Es sieht grau/blau aus und hat einen roten Streifen. Den Stehlwert beziffern die Beamten mit 450 Euro,...
