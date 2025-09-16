An der Pöhl ist ein Bungalow geknackt worden

Auf der Schlosshalbinsel drangen die Einbrecher in ein Gebäude ein. Was sie mitnahmen.

Im Pöhler Ortsteil Helmsgrün, auf der Schlosshalbinsel, waren in den zurückliegenden Tagen Einbrecher am Werk. Laut Aussage der Polizei knackten sie einen Bungalow und entwendeten ein größeres Stand-up-paddle-Board, ein sogenanntes SUP. Es sieht grau/blau aus und hat einen roten Streifen. Den Stehlwert beziffern die Beamten mit 450 Euro,...