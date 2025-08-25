Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dieser Fläche, vor dem Stadtbad, soll der Anbau errichtet werden.
Auf dieser Fläche, vor dem Stadtbad, soll der Anbau errichtet werden. Bild: Ellen Liebner
Auf dieser Fläche, vor dem Stadtbad, soll der Anbau errichtet werden.
Auf dieser Fläche, vor dem Stadtbad, soll der Anbau errichtet werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Anbau am Plauener Stadtbad: So ist der aktuelle Stand
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter anderem aus Kostengründen waren die Pläne für die Erweiterung des Bades bereits verkleinert worden. Nun gibt es Aussagen, wie es weitergeht.

Nach der Fertigstellung des Plauener Sportforums am Lessing-Gymnasium kündigt sich das nächste größere Bauprojekt der Stadt an: die Erweiterung des Plauener Stadtbades. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) sagte nach einer Anfrage von Stadtrat Bernd Stubenrauch (SPD) im jüngsten Wirtschaftsförderungsausschuss, dass die Ausschreibung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:49 Uhr
1 min.
Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen
In der Trinitatiskirche Bad Elster gibt es am Samstag ein Kantorenkonzert.
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Ronny Hager
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
21.08.2025
2 min.
Baubürgermeisterin: Geplantes Industriegebiet in Plauen-Oberlosa bald Thema im Stadtrat
An der Autobahn liegt die Fläche für die Erweiterung des Industriestandortes.
Eigentlich sollte sich der Plauener Stadtrat bereits im August auf einer Sondersitzung mit dem neuen Bebauungsplan für den Gewerbestandort beschäftigen. Warum der Zeitplan durcheinandergeraten ist.
Bernd Jubelt
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
12.06.2025
4 min.
Geldnot und Probleme im Untergrund: Stadtbad-Erweiterung in Plauen fällt deutlich kleiner aus
Die ursprünglichen Pläne für die Stadtbad-Erweiterung sahen vor, einen Neubau auf dem bisherigen Parkplatz zu errichten.
Der Neubau am Plauener Stadtbad soll nur noch halb so groß werden wie ursprünglich geplant. Mehrkosten sind dabei nicht das einzige Problem. Was bedeutet die Entwicklung für den Schul- und Vereinssport?
Swen Uhlig
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel