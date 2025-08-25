Anbau am Plauener Stadtbad: So ist der aktuelle Stand

Unter anderem aus Kostengründen waren die Pläne für die Erweiterung des Bades bereits verkleinert worden. Nun gibt es Aussagen, wie es weitergeht.

Nach der Fertigstellung des Plauener Sportforums am Lessing-Gymnasium kündigt sich das nächste größere Bauprojekt der Stadt an: die Erweiterung des Plauener Stadtbades. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) sagte nach einer Anfrage von Stadtrat Bernd Stubenrauch (SPD) im jüngsten Wirtschaftsförderungsausschuss, dass die Ausschreibung... Nach der Fertigstellung des Plauener Sportforums am Lessing-Gymnasium kündigt sich das nächste größere Bauprojekt der Stadt an: die Erweiterung des Plauener Stadtbades. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) sagte nach einer Anfrage von Stadtrat Bernd Stubenrauch (SPD) im jüngsten Wirtschaftsförderungsausschuss, dass die Ausschreibung...