Anbau an das Plauener Stadtbad nimmt weitere Hürde

Der Stadtrat hat den geänderten Entwurf des Bebauungsplans beschlossen. Wie geht es nun weiter?

Der geplante Anbau am Plauener Stadtbad hat eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat hat am Dienstag dem Entwurf des geänderten Bebauungsplans mit großer Mehrheit zugestimmt. Damit kann das Papier jetzt für vier Wochen öffentlich im Rathaus ausgelegt werden. Bürger haben die Möglichkeit, sich zu äußern. Außerdem werden die Träger...