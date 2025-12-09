Anerkannt familienfreundlich: Die Natur- und Jagdausstellung im Schloss Leubnitz im Vogtland

Die Natur- und Jagdausstellung im Schloss Leubnitz ist familienfreundlich. Das wurde dem Schlossförderverein jetzt erneut bestätigt. Neben der Freude ist ihm das zugleich auch ein Ansporn.

Die Natur- und Jagdausstellung im Schloss Leubnitz der vogtländischen Rosenbach-Gemeinde hat ihre Familienfreundlichkeit unter Beweis gestellt. Sie bestand eine Überprüfung der Tourismusmarketing-Gesellschaft Sachsen (TMGS) und gehört damit zu mittlerweile 160 von der TMGS als familienfreundlich zertifizierten Einrichtungen.