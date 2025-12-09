Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Anerkannt familienfreundlich: Die Natur- und Jagdausstellung im Schloss Leubnitz im Vogtland

In der Naturausstellung im Schloss Leubnitz.
In der Naturausstellung im Schloss Leubnitz. Bild: Simone Zeh
In der Naturausstellung im Schloss Leubnitz.
In der Naturausstellung im Schloss Leubnitz. Bild: Simone Zeh
Plauen
Anerkannt familienfreundlich: Die Natur- und Jagdausstellung im Schloss Leubnitz im Vogtland
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Natur- und Jagdausstellung im Schloss Leubnitz ist familienfreundlich. Das wurde dem Schlossförderverein jetzt erneut bestätigt. Neben der Freude ist ihm das zugleich auch ein Ansporn.

Die Natur- und Jagdausstellung im Schloss Leubnitz der vogtländischen Rosenbach-Gemeinde hat ihre Familienfreundlichkeit unter Beweis gestellt. Sie bestand eine Überprüfung der Tourismusmarketing-Gesellschaft Sachsen (TMGS) und gehört damit zu mittlerweile 160 von der TMGS als familienfreundlich zertifizierten Einrichtungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
1 min.
Duo Calliope musiziert im Schloss Leubnitz
Sarah Stamboltsyan aus Reichenbach.
Im Weißen Saal des Schlosses Leubnitz klingt es am Sonntag wieder. Wer zu Gast ist und worauf sich Besucher freuen können.
Simone Zeh
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
04.09.2025
1 min.
Leubnitzer Konzerte: Spanischer Pianist im Schloss zu Gast
Die Konzertreihe „Leubnitzer Konzerte“ im Schloss der Rosenbach-Gemeinde geht weiter.
In der Reihe der Leubnitzer Konzerte im Weißen Saal des Schlosses steht das nächste bevor. Aufgeführt wird auch ein weltbekanntes Werk der Klavierliteratur.
Simone Zeh
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
Mehr Artikel