Regionale Nachrichten und News
  • Angedrohte Straßensperrung in Plauener Ortsteil: Landesamt widerspricht Oberbürgermeister

Die Verbindungsstraße von Oberlosa nach Unterlosa im Plauener Süden kreuzt die Bundesstraße 92. Der Freistaat will diese Kreuzung kappen, das sorgt in den Ortsteilen für großen Unmut.
Die Verbindungsstraße von Oberlosa nach Unterlosa im Plauener Süden kreuzt die Bundesstraße 92. Der Freistaat will diese Kreuzung kappen, das sorgt in den Ortsteilen für großen Unmut. Bild: Ellen Liebner
Die Verbindungsstraße von Oberlosa nach Unterlosa im Plauener Süden kreuzt die Bundesstraße 92. Der Freistaat will diese Kreuzung kappen, das sorgt in den Ortsteilen für großen Unmut.
Plauen
Angedrohte Straßensperrung in Plauener Ortsteil: Landesamt widerspricht Oberbürgermeister
Von Swen Uhlig und Bernd Jubelt
Der Freistaat hatte 2024 angekündigt, eine Verbindungsstraße im Plauener Süden dauerhaft schließen zu wollen. Nun kommt Bewegung in die Sache, doch eine Lösung des Problems scheint nicht in Sicht.

Seit Jahren schwelt der Konflikt zwischen der Stadt Plauen und dem Freistaat wegen einer Straße, die die beiden Ortsteile Unterlosa und Oberlosa miteinander verbindet. Das Sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr will die Verbindung Oberlosaer Weg/Kulmgasse kappen, weil sie die Bundesstraße 92 kreuzt. Im Zuge der Entwicklung eines...
