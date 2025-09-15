Angedrohte Straßensperrung in Plauener Ortsteil: Landesamt widerspricht Oberbürgermeister

Plauen
Der Freistaat hatte 2024 angekündigt, eine Verbindungsstraße im Plauener Süden dauerhaft schließen zu wollen. Nun kommt Bewegung in die Sache, doch eine Lösung des Problems scheint nicht in Sicht.
Seit Jahren schwelt der Konflikt zwischen der Stadt Plauen und dem Freistaat wegen einer Straße, die die beiden Ortsteile Unterlosa und Oberlosa miteinander verbindet. Das Sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr will die Verbindung Oberlosaer Weg/Kulmgasse kappen, weil sie die Bundesstraße 92 kreuzt. Im Zuge der Entwicklung eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.