Wofür die Spende im Hort der Grundschule Theuma verwendet wird, ist noch offen.
Wofür die Spende im Hort der Grundschule Theuma verwendet wird, ist noch offen.
Plauen
Anonymer Spender: Theumaer Schulhort erhält Finanzspritze
Von Sylvia Dienel
Der Gemeinderat hat einer Geldannahme zugestimmt.

Der Theumaer Hort erhält eine Geldspende von 1500 Euro. Der Gemeinderat hat zugestimmt, dass Bürgermeister Uwe Riedel die Zuwendung annehmen und weiterleiten darf. Eingegangen war die anonyme Spende im vergangenen Jahr zunächst auf dem Gemeindeverwaltungskonto. An einen bestimmten Verwendungszweck ist sie nicht gebunden. Deshalb stehe sie der...
