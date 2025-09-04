Anreise und Abreise zu Sternquell Wiesn in Plauen: Wie komme ich mit dem Auto und den Öffentlichen hin und zurück?

Plauen
Neben einem Sonderfahrplan für die Wiesn soll es ebenfalls genügend Parkmöglichkeiten geben. Wo man parken kann und wie man mit Bus und Bahn am Wiesn-Wochenende reist.
Die Plauener Straßenbahn GmbH hat laut eigenen Angaben einen erweiterten Fahrplan für die Sternquell Wiesn vom 4. bis 7. September 2025 angekündigt. Das Festgelände ist über die Haltestelle Vogtland-Klinikum erreichbar.
