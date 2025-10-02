Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Anwohner atmen auf: Lärm- und schmutzintensive Bauarbeiten am Parkhaus der Stadt-Galerie in Plauen endlich beendet

Das Parkdeck des Hradschin-Parkhauses ist modernisiert worden.
Das Parkdeck des Hradschin-Parkhauses ist modernisiert worden. Bild: Ellen Liebner
Das Parkdeck des Hradschin-Parkhauses ist modernisiert worden.
Das Parkdeck des Hradschin-Parkhauses ist modernisiert worden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Anwohner atmen auf: Lärm- und schmutzintensive Bauarbeiten am Parkhaus der Stadt-Galerie in Plauen endlich beendet
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das oberste Parkdeck ist für mehr als eine Million Euro modernisiert worden. Warum die Arbeiten länger dauerten als geplant und was jetzt neu ist.

In teils knalligen Farben präsentiert sich jetzt das oberste Parkdeck des Hradschin-Parkhauses der Plauener Stadt-Galerie. Mehr als eine Million Euro sind in den vergangenen Wochen in die Modernisierung des Obergeschosses geflossen, nun sind die Arbeiten beendet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
01.10.2025
1 min.
Hier werden Turnschuhe zur Leinwand: Street-Art-Künstler locken in Plauen mit besonderer Aktion
Felix Hülpüsch ist Street-Art-Künstler.
Die Plauener Stadt-Galerie will sich am Samstag in ein Atelier verwandeln. Was Besucher dort erleben können – etwa mit ihren Schuhen.
Nancy Dietrich
05.05.2025
4 min.
Parksituation in der Plauener Innenstadt: Mehr als 100 Stellplätze fallen ab Montag weg
Die obere Ebene des Hradschin-Parkhauses wird ab Montag wegen Bauarbeiten gesperrt.
Der Neustadtplatz steht seit geraumer Zeit nicht mehr zum Parken zur Verfügung. Nun entfallen auch bis zu 110 Stellflächen im Parkhaus am Hradschin. Anwohner müssen ebenso mit Einschränkungen rechnen.
Nancy Dietrich
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel