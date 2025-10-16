Anwohner fordern Tempo-30-Zone in Wohngebiet im Plauener Westen

In Bereich der ehemaligen Kaserne zwischen Neundorfer Straße und Ricarda-Huch-Straße befinden sich fast nur Wohnhäuser. Was das Rathaus zum Wunsch der Anwohner sagt.

Die Gneisenaustraße im Plauener Westend verbindet die Neundorfer Straße mit der Ricarda-Huch-Straße. Es gilt eine Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h. Weil die Fahrbahn kurz vor der Einmündung in die Ricarda-Huch-Straße eine Linkskrümmung aufweist und auf der rechten Fahrbahnseite geparkt werden darf, sehen Bürger dort eine Gefahr. Es sei...