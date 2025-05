Atempause für Autofahrer in Plauen: Mehrere Straßensperrungen enden - eine kommt neu hinzu

In Großfriesen endet die Sperrung Am Eichenwald. Auch die Reinsdorfer Straße und der Possigweg sollen wieder freigegeben werden. Welche Baustellen dagegen noch aktiv bleiben.

Plauen. Ab Montag, 5. Mai, wird im Plauener Mammengebiet die Gebrüder-Lay-Straße für die Durchfahrt voll gesperrt. Der Sperrbereich befindet sich zwischen Clara-Wieck-Straße und Isidor-Goldberg-Straße, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Einschränkung aufgrund des Verlegens von Glasfaseranschlüssen ist jedoch nur von kurzer Dauer: Bereits ab Donnerstag, spätestens Freitag soll sie wieder aufgehoben, die Straße wieder frei befahrbar sein.

Zugleich enden in der kommenden Woche die bestehenden Sperrungen Am Eichenwald in Großfriesen - dort wurde ein Abwasseranschluss verlegt - sowie der Reinsdorfer Straße zwischen Fichtestraße und Kantstraße. Dort wurde das Gebäude Nr. 41 abgerissen. Gesperrt ist noch bis voraussichtlich Freitag, 9. Mai. Auch am Possigweg soll spätestens am Mittwoch die Sperrung im Bereich der Bahnbrücke enden. Sie wurde neu errichtet.

Gesperrt bleiben: Kreuzung Reißiger Straße/Lessingstraße/Martin-Luther-Straße (Neubau Kreisverkehr bis 31. Oktober), Syrastraße/Neue Elsterbrücke (bis Jahresende), Alte Plauensche Straße (bis 16. Mai), Goethestraße zwischen Breitscheidstraße und August-Bebel-Straße (Fahrbahnsanierung bis 28. November), Kleinfriesener Straße zwischen An der Hohle und Rudolf-Bauer-Straße (bis 16. Mai), Max-Liebermann-Straße (bis 16. Mai) sowie in Neundorf die Kreuzung Rittergut/Elstertalblick. (us)