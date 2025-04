Audi-Fahrer rast auf der A 72 bei Plauen mit viel zu hohem Tempo in Radarfalle

Auf dem Raser wartet nun eine saftige Strafe. Die Polizei informierte am Donnerstag über Einzelheiten.

Ziemlich zügig war am Mittwoch ein Audi-Fahrer auf der Autobahn 72 im Vogtland unterwegs. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, geriet er zwischen den Anschlussstellen Plauen-Ost und -Süd in Fahrtrichtung Hof mit 154 km/h auf dem Tacho in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem...