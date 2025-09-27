Auf diesem Spielplatz sammeln Plauener Geld für die Kinderkrebshilfe

Beim Siedlerfest in Sorga gab es diesmal eine besondere Aktion.

Ein kleines Paradies für Kinder ist der Spielplatz in Plauen-Sorga. Auch Elisa und ihre Mama Peggy Herold kommen gern dort hin. Der Spielplatz war vor Kurzem auch aus anderem Grund ein wichtiger Anlaufpunkt: Denn beim Siedlerfest vor einigen Wochen hatte der Siedlerverein dort ein Kinderfest mit Motto, Spiel, verschiedenen Stationen und Preisen...