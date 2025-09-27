Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Auf diesem Spielplatz sammeln Plauener Geld für die Kinderkrebshilfe
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Siedlerfest in Sorga gab es diesmal eine besondere Aktion.

Ein kleines Paradies für Kinder ist der Spielplatz in Plauen-Sorga. Auch Elisa und ihre Mama Peggy Herold kommen gern dort hin. Der Spielplatz war vor Kurzem auch aus anderem Grund ein wichtiger Anlaufpunkt: Denn beim Siedlerfest vor einigen Wochen hatte der Siedlerverein dort ein Kinderfest mit Motto, Spiel, verschiedenen Stationen und Preisen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
02.08.2025
2 min.
Plauen feiert in Sorga: Beim Siedlerfest geht die Post ab
Das traditionelle Sommerfest in der „Sorsch“ wurde Freitagabend stimmungsvoll eröffnet - 90 Helfer sind für die Gäste auf den Beinen.
Ellen Liebner
04.08.2025
2 min.
Zum sommerlichen Siedlerfest war ganz Sorga auf den Beinen
Drei Tage lang wurde gefeiert. Es gab mehrere Höhepunkte.
Ellen Liebner
Mehr Artikel