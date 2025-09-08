„Auf unbekannte Art und Weise verschwunden“: Plauener Polizei sucht gestohlenen Toyota-Pickup

Mit einem Mal war das 90.000 Euro teure Fahrzeug weg. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Sonntagnachmittag.

In einem Fall von Autodiebstahl ermittelt nun die Polizei in Plauen. In der Nacht zum Sonntag wurde ein dunkelgrauer Toyota Hilux gestohlen. Dieser wurde am Abend zuvor von seinem Besitzer im Bereich Arwed-Roßbach-/Gebrüder-Lay-Straße geparkt. Erst Sonntagnachmittag bemerkte dieser, dass der Pickup nicht mehr da war. Er sei auf „unbekannte...