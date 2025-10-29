Aufregung in Plauener Mehrfamilienhaus: Warum ein Keller brannte

Brandstifter könnten Dienstagabend am Werk gewesen sein. Jemand hat mit Papier gezündelt.

Blaulichtalarm in Plauens Innenstadt: In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Plauener Dörffelstraße hat es am Dienstag gegen 18.30 Uhr gebrannt. Zum Einsatz kamen die Plauener Berufsfeuerwehr sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Neundorf. Jedoch hatten die Hausbewohner schon tatkräftig mitgewirkt. Ihnen gelang es, den...