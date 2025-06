Auftakt mit Knalleffekt: So lief das neue Breakout-Festival an der Talsperre Pöhl

Von gechillt bis explosiv: Für die Erstausgabe des Festivals hatte sich der Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen.

Ein neues Festival-Format ging am Samstag an der Talsperre Pöhl erstmals über die Freilichtbühne. Rund 1100 Teilnehmer chillten, zockten und tanzten bei bestem Wetter am Vogtlandmeer bis in die laue Sommernacht. Ein guter Start, zieht der Chemnitzer Veranstalter, Rico Neumann, für sein erstes Open-Air Fazit. „Das Publikum war bunt gemischt...