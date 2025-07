Aus drei mach eins: Warum das Musical „The Addams Family“ im Plauener Parktheater auf ein Event zusammen gestrichen wurde

Eigentlich sollte das Musical am Wochenende an gleich drei Abenden zu erleben sein. Doch daraus wird nichts. Was das für Inhaber von Tickets bedeutet.

Die ursprünglich an drei Abenden geplante Aufführung des Musicals „The Addams Family" im Plauener Parktheater ist auf eine einzige Veranstaltung am Samstag um 19 Uhr geschrumpft. Doch warum? Es seien zu wenig Karten verkauft worden, erklärt Ronny Bley, Chef des Parktheaters und der Festhalle. Ursprünglich waren auch Aufführungen am...