Ausgezeichnet: Diese drei Plauener Museen tragen jetzt offiziell den Stempel „familienfreundlich“

Plauen
Die Fabrik der Fäden, das Kunstmuseum Erich Ohser und das Vogtlandmuseum sind jetzt für ihre Familienfreundlichkeit gewürdigt worden.
Drei Plauener Museen sind als neue Top-Ziele für Familien gewürdigt worden. Das Zertifikat „familienfreundlich“ erhielten laut Pressemitteilung das Vogtlandmuseum, die Fabrik der Fäden und die Galerie e.o.plauen. Museumspädagogin Franziska Waldmann (Vogtlandmuseum sowie Fabrik der Fäden) und die neue Galeristin des Kunstmuseums Erich...
