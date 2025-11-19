Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ausgezeichnet: Diese drei Plauener Museen tragen jetzt offiziell den Stempel „familienfreundlich“

Anika Seidel, Franziska Waldmann und Sarah Kühnel (v. l.) nahmen die Ehrung jetzt entgegen.
Anika Seidel, Franziska Waldmann und Sarah Kühnel (v. l.) nahmen die Ehrung jetzt entgegen. Bild: Stadt Plauen
Anika Seidel, Franziska Waldmann und Sarah Kühnel (v. l.) nahmen die Ehrung jetzt entgegen.
Anika Seidel, Franziska Waldmann und Sarah Kühnel (v. l.) nahmen die Ehrung jetzt entgegen. Bild: Stadt Plauen
Plauen
Ausgezeichnet: Diese drei Plauener Museen tragen jetzt offiziell den Stempel „familienfreundlich“
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fabrik der Fäden, das Kunstmuseum Erich Ohser und das Vogtlandmuseum sind jetzt für ihre Familienfreundlichkeit gewürdigt worden.

Drei Plauener Museen sind als neue Top-Ziele für Familien gewürdigt worden. Das Zertifikat „familienfreundlich“ erhielten laut Pressemitteilung das Vogtlandmuseum, die Fabrik der Fäden und die Galerie e.o.plauen. Museumspädagogin Franziska Waldmann (Vogtlandmuseum sowie Fabrik der Fäden) und die neue Galeristin des Kunstmuseums Erich...
