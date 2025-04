Auspuffhersteller spendet erneut für Plauener Kita Kemmlerzwerge

Das Unternehmen Boysen Abgassysteme stellt der Stadt zum wiederholten Mal eine vierstellige Summe zur Verfügung, die einer städtischen Kindertagesstätte zugute kommen soll.

Das in Plauen tätige Unternehmen BAP Boysen Abgassysteme hat einer städtischen Kindertagesstätte erneut eine vierstellige Summe gespendet. Der Finanzausschuss des Plauener Stadtrates befürwortete am Donnerstag einstimmig die Annahme der Spende in Höhe von 3000 Euro, die der Kita Kemmlerzwerge zugute kommen soll. Bereits 2024 spendete Boysen...