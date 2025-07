Außergewöhnliche Polizeinacht in Hof: 32-Jähriger hält Beamte auf Trab

Am Schluss war das Fass sprichwörtlich voll, der junge Mann wurde zur Verhütung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Was war passiert?

Die Nacht zum Donnerstag werden die Beamten der Polizeiinspektion Hof nicht so schnell vergessen. Ein 32-jähriger Mann hatte sie gleich mehrfach beschäftigt. Am Anfang stand kurz vor 3 Uhr ein Notruf einer Hofer Tankstelle. Ein Mitarbeiter hatte die Polizei alarmiert, weil ein Mann zwei Wodkaflaschen und eine große Colaflasche im Wert von 44... Die Nacht zum Donnerstag werden die Beamten der Polizeiinspektion Hof nicht so schnell vergessen. Ein 32-jähriger Mann hatte sie gleich mehrfach beschäftigt. Am Anfang stand kurz vor 3 Uhr ein Notruf einer Hofer Tankstelle. Ein Mitarbeiter hatte die Polizei alarmiert, weil ein Mann zwei Wodkaflaschen und eine große Colaflasche im Wert von 44...