Außergewöhnliches Artenschutz-Projekt: Wie Plauener Firmen in Wien den Donau-Stör retten

Was eine Aufzuchtstation für Süßwasserfische einzigartig in Europa macht und welches Knowhow zwei Firmen aus dem Vogtland beisteuern, um das Projekt auf der Donau zum Schwimmen zu bringen.

Kalt und windig war es in Wien zu einer Einweihungsparty, die man so wohl nicht alle Tage erlebt. Diplombiologe Jan Zimmermann, der inzwischen wieder zurück in seinem Büro der Firma Kunststoff-Spranger im Gewerbegebiet im Plauener Stadtteil Reißig ist, gerät ins Schwärmen, wenn man ihn auf ein Projekt anspricht, an dem er und sein Chef,...