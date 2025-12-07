Ausverkaufte Konzerte in Plauen: Stiehler und Lucaciu im Vogtland-Theater sowie Paul Millns im Malzhaus

Zwei besondere Konzerte fanden am Wochenende des zweiten Advent in Plauen statt - und beide waren seit langem ausverkauft. Kein Wunder: Auf den Bühnen standen in Plauen bestens bekannte Künstler.

Hier begannen sie ihre Karriere, hierher kommen sie gern zurück: Der Plauener Antonio Lucaciu und der aus Zwickau stammende Sascha Stiehler sind mit ihrer einzigartigen Mischung aus Klassik, Pop und Jazz längst auf großen Bühnen zu Hause, touren mit Größen wie Clueso, Max Prosa und Günther „Baby“ Sommer. Doch für zwei, drei Auftritte... Hier begannen sie ihre Karriere, hierher kommen sie gern zurück: Der Plauener Antonio Lucaciu und der aus Zwickau stammende Sascha Stiehler sind mit ihrer einzigartigen Mischung aus Klassik, Pop und Jazz längst auf großen Bühnen zu Hause, touren mit Größen wie Clueso, Max Prosa und Günther „Baby“ Sommer. Doch für zwei, drei Auftritte...