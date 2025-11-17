Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Ausverkaufte Plauener Veranstaltungshalle: Schwarz-gelber Bockbierfasching zündet

Bild: Thomas Voigt
Bild: Thomas Voigt
Bild: Thomas Voigt
Bild: Thomas Voigt
Plauen
Ausverkaufte Plauener Veranstaltungshalle: Schwarz-gelber Bockbierfasching zündet
Von Thomas Voigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

SV 04-Narren feiern knackige Party in der Biller-Veranstaltungshalle. Zum Valentinstag geht’s mit Herzklopfen und Frühlingstrieben munter weiter

Auf diese Fete hatten alle Bock: Ausgelassen feierten die Partygäste am Samstag in der ausverkauften Veranstaltungshalle des Plauener Möbelhauses Biller Bockbierfasching. Zu dieser feuchtfröhlichen Party mit süffigem Sternquell-Bier hatten die Schwarz-gelben vom SV 04 Oberlosa eingeladen. Auch die dritte Auflage des jungen Formates lief wie am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:15 Uhr
1 min.
Ungewöhnlicher Sound bei Plauener Folkherbst: Moderne japanische Volksmusik mit der Band Mitsune
Der Name Mitsune bedeutet aus dem Japanischen übersetzt „süßer Klang“. Klangvoll war auch das Wertungskonzert.
Ellen Liebner
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
14.10.2025
2 min.
Plauener Ferienkinder tauchen in bunte Zirkuswelt ein
Hortkinder der Grundschule Oberlosa sowie Mädchen und Jungen der Kita Kemmlerzwerge nehmen an einem besonderen Zirkusprojekt teil. Das Ergebnis ist in zwei öffentlichen Vorstellungen zu sehen.
Ellen Liebner
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
Mehr Artikel