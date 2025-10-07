Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zu einem Unfall in Plauen.
Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zu einem Unfall in Plauen. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zu einem Unfall in Plauen.
Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zu einem Unfall in Plauen. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Plauen
Auto auf Parkplatz in Plauen beschädigt - Verursacher weg
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als der 57-jährige Autofahrer zu seinem Wagen zurückkehrte, erlebte er eine unangenehme Überraschung. Worauf die Polizei nun setzt.

Ein 57-jähriger Mann hatte am Donnerstag, 25. September, in Plauen eine unangenehme Überraschung erlebt. Der Autofahrer stellte seinen Wagen auf einem Parkplatz an der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße ab. Als er zum Auto zurückkehrte, entdeckte er Beschädigungen am Fahrzeug. Darüber hat die Polizei berichtet, die seitdem nach dem Verursacher der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
1 min.
41-Jährige streift mit ihrem Auto in Plauen einen anderen Wagen
Die Polizei sucht ein verschwundenes Auto mit einem Unfallschaden.
Das beschädigte Auto ist verschwunden. Die Polizei lässt das nicht auf sich beruhen.
Lutz Kirchner
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
20.08.2025
1 min.
Geparktes Auto in Plauen beschädigt - Verursacher verschwunden
Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Unfall in Plauen.
Die Schäden belaufen sich auf etwa 3000 Euro. Wie die Polizei den Verursacher finden will.
Lutz Kirchner
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel