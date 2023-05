Auto erfasst beim Abbiegen Radfahrer

Plauen.

Bei einem Unfall ist am Mittwochmorgen in Plauen ein Radfahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei befuhr eine 21-Jährige gegen 7.45 Uhr mit ihrem Ford die Dobenaustraße in Richtung Neundorfer Straße. Als sie nach rechts in die Theaterstraße abbog, übersah sie einen Radfahrer, der neben ihr weiter geradeaus auf der Dobenaustraße fahren wollte. Sie erfasste den 26-Jährigen, der dadurch leichte Verletzungen erlitt. Er wurde anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 700 Euro. (bju)