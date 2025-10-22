Auto erfasst in Plauen beim Abbiegen achtjährigen Jungen

Das Kind wurde am Dienstagnachmittag bei dem Unfall verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in der Plauener Bahnhofsvorstadt ist am Dienstagnachmittag ein Kind verletzt worden. Laut Polizei hatte sich der Unfall gegen 15.40 Uhr am Abzweig August-Bebel-Straße/Kaiserstraße ereignet. Der achtjährige Junge war gerade dabei, bei grüner Ampel die Kaiserstraße zu überqueren, als der 32-jährige Volvo-Fahrer bei...