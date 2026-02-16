Auto in Plauen gerammt - Verursacher verschwindet

Ein Autofahrer fand seinen geparkten Seat Leon an der Kurt-Helbig-Halle mit einem Unfallschaden vor. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Autofahrer hat nach der Rückkehr zu seinem in Plauen geparkten grauen Seat Leon einen Unfallschaden an dem Wagen entdecken müssen. Darüber berichtete die Polizei. Das Auto stand auf dem Parkplatz der Kurt-Helbig-Sporthalle. Die vordere Stoßstange war beschädigt. Der Unfallzeitraum lag zwischen Samstag, 14. Februar, gegen 15.30 Uhr, und...