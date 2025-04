Auto-Müller in Plauen-Oberlosa offiziell eröffnet: Wie geht es mit dem Industriegebiet nebenan weiter?

Mit einem Empfang ist am Freitag das Auto- und Dienstleistungszentrum Müller in Betrieb genommen worden. Noch steht die Einrichtung allein auf weiter Flur - das soll aber nicht so bleiben.

Mit rund 200 Gästen aus Wirtschaft, Kommunalpolitik und Gesellschaft hat das Hofer Familienunternehmen von Alexander Müller am Freitag sein Mercedes-Autohaus und den Charterway-Mietstützpunkt in Oberlosa eröffnet. Es sei ein Herzschlagfinale gewesen, so Müller. „Die letzten Dinge sind erst vor zehn Minuten fertig geworden“, gestand er. Mit rund 200 Gästen aus Wirtschaft, Kommunalpolitik und Gesellschaft hat das Hofer Familienunternehmen von Alexander Müller am Freitag sein Mercedes-Autohaus und den Charterway-Mietstützpunkt in Oberlosa eröffnet. Es sei ein Herzschlagfinale gewesen, so Müller. „Die letzten Dinge sind erst vor zehn Minuten fertig geworden“, gestand er.