  • Auto nimmt in Plauen die Vorfahrt: Unfallopfer rammt Stromkasten und zwei geparkte Pkw

Einen Unfall hat es nach einem Vorfahrtsfehler am Montagnachmittag in Plauen gegeben.
Einen Unfall hat es nach einem Vorfahrtsfehler am Montagnachmittag in Plauen gegeben.
Einen Unfall hat es nach einem Vorfahrtsfehler am Montagnachmittag in Plauen gegeben.
Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Plauen
Auto nimmt in Plauen die Vorfahrt: Unfallopfer rammt Stromkasten und zwei geparkte Pkw
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Ein Vorfahrtsfehler hat am Montagnachmittag eine Kettenreaktion mit hohem Sachschaden ausgelöst.

In der Plauener Südvorstadt hat am Montagnachmittag ein Vorfahrtsfehler für einen größeren Unfall gesorgt. Laut Polizei war kurz vor 15 Uhr ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Bickelstraße unterwegs. Als er nach links auf die Oelsnitzer Straße abbog, missachtete er die Vorfahrt eines 37-jährigen Hyundai-Fahrers. Dieser hatte noch in...
