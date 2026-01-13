Auto nimmt in Plauen die Vorfahrt: Unfallopfer rammt Stromkasten und zwei geparkte Pkw

Plauen
Ein Vorfahrtsfehler hat am Montagnachmittag eine Kettenreaktion mit hohem Sachschaden ausgelöst.
In der Plauener Südvorstadt hat am Montagnachmittag ein Vorfahrtsfehler für einen größeren Unfall gesorgt. Laut Polizei war kurz vor 15 Uhr ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Bickelstraße unterwegs. Als er nach links auf die Oelsnitzer Straße abbog, missachtete er die Vorfahrt eines 37-jährigen Hyundai-Fahrers. Dieser hatte noch in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.