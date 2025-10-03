Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Auffahren von einem Rasthof auf die A 72 kam es zu einem Unfall.
Beim Auffahren von einem Rasthof auf die A 72 kam es zu einem Unfall. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Plauen
Auto prallt nach A-72-Rasthof Vogtland Nord in die Leitplanke
Redakteur
Von Gerd Betka
Auf dem Beschleunigungsstreifen kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Auffahrt musste kurzzeitig gesperrt werden.

Über einen Unfall mit einer leichtverletzten Person hat die Polizeidirektion Zwickau informiert. Demnach wollte am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein 32-jähriger Fahrer eines VW vom Rasthof Vogtland Nord unweit des Plauener Ortsteils Stöckigt auf die Autobahn 72 in Richtung Hof auffahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen kam er allerdings...
