Bei einem Unfall in Plauen ist eine Mopedfahrerin verletzt worden.
Bei einem Unfall in Plauen ist eine Mopedfahrerin verletzt worden.
Plauen
Auto stößt in Plauen mit 25-jähriger Mopedfahrerin zusammen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Was die Ursache für den Verkehrsunfall war.

Bei einem Unfall am Sonntag, 31. August, in Plauen hat eine 25-jährige Mopedfahrerin leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei. Ein 29-jähriger Mann war mit einem Volkswagen gegen 17.30 Uhr auf der Seestraße unterwegs. Der VW-Fahrer wollte schließlich von der Seestraße nach links auf die Neundorfer Straße auffahren. Das Manöver...
