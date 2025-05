Auto total zerkratzt: Unbekannte richten in Plauen hohen Schaden an

Auf 8000 Euro werden die Reparaturkosten geschätzt, die an einem geparkten Skoda entstanden. Wann und wo sich die Sachbeschädigung ereignet hat.

Einen enormen Schaden haben Unbekannte an einem geparkten Auto in Plauen verursacht. Sie zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrerseite eines grauen Skoda Fabia. Es wird geschätzt 8000 Euro kosten, die Beschädigungen zu reparieren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen den 29. April, 18 Uhr und...