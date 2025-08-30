Autobahn A 9 durch das Vogtland: Komplette Erneuerung der Fahrbahn ab 1. September

Die A 9 von Berlin nach München erhält zwischen der Landesgrenze Thüringen und Abfahrt Berg/Bad Steben eine Verjüngungskur. Wie lange ziehen sich die Arbeiten hin?

Ab Montag, 1. September werden im Auftrag der Autobahngesellschaft des Bundes die Fahrbahn und drei Brückenbauwerke der A 9 durch das bayerische und thüringische Vogtland komplett erneuert. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgen die Arbeiten zwischen der Anschlussstelle Berg/Bad Steben und der Landesgrenze Bayern/Thüringen. Sie ziehen sich bis...