Autobahn-Auffahrt Plauen-Ost für drei Stunden gesperrt: Skoda fährt in Leitplanke

Ein 21-Jähriger ist am Freitagmorgen beim Auffahren auf die A 72 in die Leitplanke gekracht. Er fand sich wenig später im Krankenhaus wieder.

Reichlich Sachschaden und ein schwer verletzter Pkw-Fahrer sind die Bilanz eines Unfalls am zeitigen Morgen des Reformationstages. Kurz vor der Auffahrt Plauen-Ost kam der 21-Jährige nach rechts ab, kollidierte mit einer Schraffenbake und einem Vorwegweiser, durchfuhr ein Gebüsch und kam in der Ausfahrt zum Stehen. Beim Aufprall wurde er aus... Reichlich Sachschaden und ein schwer verletzter Pkw-Fahrer sind die Bilanz eines Unfalls am zeitigen Morgen des Reformationstages. Kurz vor der Auffahrt Plauen-Ost kam der 21-Jährige nach rechts ab, kollidierte mit einer Schraffenbake und einem Vorwegweiser, durchfuhr ein Gebüsch und kam in der Ausfahrt zum Stehen. Beim Aufprall wurde er aus...