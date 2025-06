Autofahrer in Plauen rätseln über kleine schwarze Boxen an Laternenmasten: Was hat es damit auf sich?

An mehreren Standorten im Stadtgebiet sind die Boxen zu sehen. Gerüchte über illegal angebrachte Wildtierkameras machen die Runde. Ist da was dran?

So mancher Autofahrer in Plauen ist in diesen Tagen irritiert. Denn in der Stadt sind kleine schwarze Boxen entlang der Straßen an Laternenmasten angebracht. Das Gerücht über illegal angebrachte Wildtierkameras macht die Runde. Recherchen der „Freien Presse“ haben jedoch ergeben: Daran ist nichts dran.